127 neue Infektionen mit Briten-Virus in Kärnten

Die Proben der Neuinfizierten wurden am Institut für Labordiagnostik und Mikrobiologie am Klinikum Klagenfurt untersucht - der Verdacht bestätigte sich dabei: In Kärnten gibt es 127 neue Fälle der britischen Virus-Mutation. Insgesamt hat es bisher 849 Fälle der B.1.1.7.-Variante bei uns gegeben, die Zahl der nachgewiesenen Südafrika-Fälle bleibt unverändert bei drei.