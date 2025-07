Mit Arbeitsmaschine abgestürzt: 35-Jähriger tot!

Mutter begab sich auf die Suche

Er wurde von seiner Mutter (59), die sich auf die Suche nach ihm begeben hatte, gefunden. Sofort setzte sie die Rettungskette in Gang. Gegen 3.24 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Wir versuchten, den Verunfallten so schonend wie möglich mit den anderen Wehren zu bergen, leider kam jede Hilfe zu spät“, gibt Richard Koschat, Kommandant der FF Kappel an der Drau. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.