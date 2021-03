Covid: 185 Neuinfektionen und drei Tote in Kärnten

Immer mehr Infektionen

Die Belegung der Intensivstationen mit Corona-Patienten hat in den vergangenen Tagen langsam aber stetig zugenommen. Während im Februar meist deutlich weniger als zehn Covid-19-Kranke intensivmedizinisch betreut wurden, waren es mittlerweile wieder 16 - so viele wie zuletzt im ersten Jänner-Drittel. Insgesamt waren mit Stand Dienstagfrüh 91 Kärntner Coronavirus-Patienten in Krankenhausbehandlung.