Heimspiel! Rottendorfer wollen Eberstein erobern

Heimvorteil für die Stockschützen aus Rottendorf! Beim „Final 4“ der Staatsliga in Eberstein können die Feldkirchner, die seit 1992 in der höchsten Spielklasse sind, ihren vierten Titel gewinnen – den ersten daheim! Die drei bisherigen 2006, 2008 und im Vorjahr holte man immer auswärts! Am Wochenende soll nun in der um 1,2 Millionen Euro renovierten Ebersteiner Mehrzweckhalle die erste Titelverteidigung her.