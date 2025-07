Immer mehr Kärntner fahren auf Elektroautos ab

VCÖ begrüßt Elektro-Trend

Während die Zahl der Elektroautos in Kärnten steigt, fahren noch immer viele Fahrzeuge mit Verbrennermotor auf den heimischen Straßen. Besonders Unternehmen setzen auf diesel- oder benzinbetriebene Autos. „Dass nach wie vor auch Dienstwagen, deren Motoren Diesel oder Benzin verbrennen und dadurch CO2 ausstoßen, steuerlich begünstigt werden, ist angesichts der sich verschärfenden Klimakrise nicht mehr zeitgemäß. Schaffen Firmen mehr neue Elektroautos an, dann gelangen auch mehr Elektroautos in den für Privathaushalte relevanten Gebrauchtwagenmarkt“, sagt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.