Jetzt soll Eisstadion um 1 Euro verhökert werden

Unternehmer bietet Darlehen von 50.000 Euro

Die geplante Schließung des Eisstadions wollte Unternehmer Andreas Appel aber nicht so einfach hinnehmen. Am Mittwochabend postete er auf Facebook, dass er der Stadt ein zinsloses Darlehen in der Höhe von rund 50.000 Euro anbieten wolle. „Gerade als Vater hat es mich geärgert, dass man das Eisstadion einfach so zusperren möchte. Damit wird der Jugend und vielen Vereinen einfach so etwas Wichtiges genommen“, so Appel zur „Krone“.