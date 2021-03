Die Uni-Vorlesungen steigen bald im Freien

Viel war an der Alpen-Adria-Universität am ersten Tag des neuen Semesters nicht los. Nach Ostern rechne man mit mehr Studenten. Denn am 12. April soll der Modus vom Präsenzunterricht unter speziellen Voraussetzungen starten. „Wir wollen mit den Vorlesungen ins Freie“, sagt Vizerektorin Doris Hattenberger. „In den Hörsälen ist man mehr denn je blockiert. Nach den neuen Regeln sollen zwei Meter Abstand eingehalten werden, dazu ein 20-Quadratmeter-Areal pro Person. Das schränkt uns stark ein.“