Sea-Watch 3 nach 6 Monaten an Kette wieder frei

Sea-Watch 3 sticht ohne Kapitänin Rackete in See

Die Crew zeigte sich in einem Tweet erfreut darüber, nicht mehr im Hafen festzusitzen. Nicht mehr dabei ist die frühere Kapitänin Carola Rackete. Sie war Ende Juni verhaftet worden, nachdem sie illegal mit 53 Flüchtlingen an Bord in einen italienischen Hafen einfuhr. Nach ihrer Freilassung kehrte sie nach Deutschland zurück. „In ihrem Leben hat sie nicht nur die Kapitänin der Sea-Watch gemacht, sondern ganz viel anderes“, erklärte ihr Anwalt Alessandro Gamberini dazu. Ein Crewtausch nach einem Einsatz sei nichts Ungewöhnliches, sie werde sich nun anderen Aufgaben widmen.