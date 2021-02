Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Hermagor

Im Gitschtal setzte sich Bürgermeister Christian Müller (FP) mit 78 Prozent der Wählerstimmen klar gegen Astrid Gucher (22 %) durch. „Ich bin sehr glücklich über das tolle Wahlergebnis, das auch eine große Bestätigung für mein Team ist“, so Müller in einer ersten Reaktion gegenüber der Krone. Denn im Gitschtal konnten die Freiheitlichen auf Kosten von SPÖ und ÖVP zwei Mandate dazugewinnen. Im künftigen Gitschtaler Gemeinderat sieht die Mandatsverteilung damit so aus: FPÖ acht Mandate, SPÖ vier und ÖVP drei.