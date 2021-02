Nach Reinigung von Heizöltank Bach verschmutzt

Laut Angaben der Polizei reinigte der 43-Jährige in Krichbichl einen Heizöltank und entsorgte anschließend einige Kübel mit einem Wasser-Öl-Gemisch in den Möslbach, welcher in die Brixentaler Ache fließt. „Dadurch wurden beide Gewässer verschmutzt. Auch in einem angrenzenden Feld wurde von dem Mann das Wasser-Öl-Gemisch entsorgt.“