Verschmutzung: Fische sterben weltweit aus

„Nirgendwo Naturkrise stärker spürbar“

Laut Report sind die Bestände wandernder Süßwasserfische seit 1970 weltweit um 76 Prozent gesunken. Egger: „Nirgendwo sonst ist die weltweite Naturkrise stärker spürbar als in unseren Flüssen, Bächen Seen und Feuchtgebieten.“ In Österreich sind besonders der Huchen, auch Donaulachs genannt, und die Bachforelle akut vom Aussterben bedroht. Letztere wird in ihrem Vorkommen vor allem durch das Überhandnehmen an Beutegreifern jedes Jahr mehr dezimiert.