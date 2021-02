Wo die Friseure nun besser abschneiden

„Rückgang bei Kindern massiv“

Stabil aufgestellt sieht sich Gottfried Kraft, Geschäftsführer der größten heimischen Friseurkette Klipp mit Sitz in Thalheim bei Wels (OÖ), die über 180 Salons betreibt. Erwachsene Kundschaft würde jetzt zwar wieder kommen, aber, so Kraft: „Leider ist der Rückgang bei den Kindern sehr massiv ausgefallen! Es wäre schön, wenn man Pflichtschüler bis 14 Jahre aus der Testpflicht ausnehmen könnte, zumal sie ja ohnehin in der Schule zweimal wöchentlich getestet werden müssen.“