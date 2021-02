Cannabisplantage auf Wiener Sophienalpe entdeckt

Allerdings bringen die tschechischen Strafverfolgungsbehörden den 55-Jährigen sehr wohl mit Drogen in Zusammenhang. Sie verdächtigen ihn, einer Drogen-Bande anzugehören, die in Tschechien unter anderem in mehreren Laboren Methamphetamin hergestellt haben soll. Überdies soll der 55-Jährige persönlich in den Verkauf von 200 Gramm Kokain verwickelt gewesen sein.