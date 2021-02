Nur US-Girl war schneller als Ramona Siebenhofer

Breezy Johnson hat am Donnerstag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrten am Freitag (11.45 Uhr) und Samstag (11 Uhr/ beide Rennen im LIVETICKER auf sportkrone.at) in Val di Fassa Bestzeit aufgestellt. Die US-Amerikanerin klassierte sich 0,23 Sekunden vor Ramona Siebenhofer und 0,26 vor der Kanadierin Marie-Michele Gagnon.