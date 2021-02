Würgemord in Wien: Nur Schweigen im Verhör

Nach dem tödlichen Angriff auf eine 28-jährige Frau in Wien-Favoriten schweigt der Verdächtige, ihr 29-jähriger Freund. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass verweigerte der Mann, der selbst eine Wohnung in Meidling besitzt, in einer zweiten Einvernahme jede Aussage. Zuvor hatte er im Beisein eines Anwalts bestritten, seine Freundin in der Nacht auf Dienstag getötet zu haben.