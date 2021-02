Edtstadler: „Brauchen europaweites Impfzertifikat“

Man werde die Realität haben, „dass nur Menschen mit einem negativen Test, mit einer Impfung oder vielleicht in Zukunft auch mit Antikörper-Nachweis in ein Flugzeug steigen können, ein Hotel buchen können oder in ein Restaurant gehen können“, so Edtstadler. Dafür müsse man jetzt schon Vorsorge treffen und sich um die Koordination kümmern.