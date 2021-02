Rund 58.000 haben Impfung gegen Covid bekommen

22.422 Dosen wurden an Bewohner und Mitarbeiter in Altersheimen und 17.105 an nicht in Heimen lebende Über-80-Jährige verabreicht. Der Rest ging vor allem an das Personal in Spitälern (13.012), niedergelassene Ärzte (2.051) und Angehörige von Rettungsdiensten (3.536). Im Lauf dieser Woche sollen weiter Bewohner und Mitarbeiter in Heimen sowie Personal in Krankenhäusern, Ordinationen und von Rettungsdiensten geimpft werden. Zudem startete die zweite Welle für daheim lebende Senioren, die über 84 Jahre alt sind.