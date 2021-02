Asteroidenstaub untermauert „Dino-Killer“-Theorie

Seltene Metalle aus Meteoriten

Der erste konkrete Hinweis, der eine Erklärung des Massensterbens am Ende der Kreidezeit lieferte, wurde Ende der 1970er-Jahre in Sedimentschichten in Italien und Spanien gefunden: In einer sehr dünnen Schicht aus Tonmineralien, die die Grenze zwischen Kreidezeit und Paläogen markiert, wurden ungewöhnlich hohe Konzentrationen von Iridium und anderen Platinmetallen nachgewiesen, die in relativ hohen Konzentrationen in Meteoriten vorkommen.