Corona-Tote sterben im Schnitt 16 Jahre zu früh

Der Verlust an Lebenszeit ist aufgrund eines Todes mit oder am Coronavirus ist dabei zwei bis neun Mal größer als bei der saisonalen Grippe, berichten Forscher nun im Fachjournal „Scientific Reports“. „Dieser Verlust an Lebensjahren ist entscheidend, um zu bewerten, wie viel Lebenszeit in den Populationen durch diese Pandemie verloren gegangen sind“, heißt es aus der Studie der Forschenden der Universität Pompeu in Barcelona.