Männer, gebt euer Handy aus der Hosentasche!

Anlass dafür ist eine Studie der Boston University, an der 751 dänische und 2.349 amerikanische Männer teilgenommen haben. Diese mussten angeben, wo am Körper und wie lange pro Tag sie ihr Handy tragen. Zusätzlich erhoben die Experten Samenbefunde und dokumentierten, wie schnell die jeweilige Partnerin schwanger wurde. Es zeigte sich, dass normalgewichtige Männer, die ihr Mobiltelefon am liebsten griffbereit in der Nähe ihres Unterleibes eingesteckt hatten, mehr Zeit benötigten, um „Papa“ zu werden. Das muss „er“ also bedenken, wenn seine Frau/Freundin trotz vieler „Schäferstündchen“ nicht schwanger wird. Sein Mobiltelefon sollte der Mann besser in einer Tasche oder einem Rucksack außer Haus mitnehmen. In den eigenen vier Wänden ganz zur Seite legen und nicht auf jedes „Piepsen“ reagieren - dieses Verhalten trägt auch positiv zur romantischen Stimmung bei, wenn man ein Baby zeugen will ...