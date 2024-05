So sparen Sie Geld mit Krone Sonne!

Auch die Netzentgelte schießen in die Höhe

Gravierendes Ärgernis: Mit 1. Jänner waren auch diese – so wie im Vorjahr - stark erhöht worden. Durchschnittlich zahlen die Stromkunden in diesem Segment jetzt etwa 11,25 (!) Prozent mehr. Immerhin lässt sich argumentieren, dass der Netzausbau für die heimische Öko-Energiewende unumgänglich ist und auch dringend nötig, um Österreichs Versorgungssicherheit und Zuverlässigkeit in Sachen Strom weiter zu gewährleisten sowie auf lange Sicht Kosten zu sparen.