Lena Millonig löscht 16 Jahre alten Rekord aus

„Lena hat viel Mut gehabt!“

„Die Leistung war sehr, sehr gut“, freute sich auch Lenas Vater Dietmar Millonig, „vor allem hat sie viel Mut gehabt, schnell anzulaufen und in dem Klassefeld mitzuhalten. Vom Kopf her war dies ein wichtiger Schritt nach vorn.“ Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Meeting in Karlsruhe erst ihr zweites Hindernisrennen nach dem brutalen Sturz vor knapp einem Jahr in Wien gewesen ist…