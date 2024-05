Wimmer: „Tiefpunkt erreicht“, „Ar*** aufreißen“

Manfred Schmid (WAC-Trainer): „Ich kann der Mannschaft nur gratulieren. Es war ein denkwürdiger Abend wie wir aufgetreten sind. Es war natürlich Glück vom Spielverlauf her dabei. Die Austria hatte gute Phasen, aber am Ende waren wir deutlich überlegen. Es ist schön, dass wir nach einer schwierigen Zeit so zurückkommen. Wir wussten, woran es liegt, da war Negativismus drin. Aber das haben wir ausgemerzt. So wie die Mannschaft funktioniert mit jungen, hungrigen Spielern, so macht es Spaß.“