Georgischer Oppositionschef Nika Melia verhaftet

In den vergangenen Tagen hatte der Streit um die geplante Festnahme Melias eine Regierungskrise in Georgien ausgelöst. Am vergangenen Mittwoch hatte ein Gericht Untersuchungshaft für den Politiker angeordnet. Ministerpräsident Giorgi Gacharia trat dann am Donnerstag zurück, am Montag wurde sein Nachfolger Irakli Garibashvili vereidigt.