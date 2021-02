Sterblichkeit stark abhängig von Intensivstationen

Verlauf und Opferzahlen der Corona-Pandemie sind extrem vom Infektionsgeschehen in der Gesellschaft abhängig. Je größer die Auslastung von Intensivabteilungen ist, desto höher ist auch die Covid-19-Sterblichkeit. Das hat eine US-Studie ergeben, die vor kurzem im JAMA Network Open erschienen ist. Dawn Bravata und die Co-Autoren haben eine Analyse der Daten von 8516 Patienten an 88 Spitälern des US-Department of Veterans Affairs Hospitals durchgeführt. 8014 von ihnen waren Männer, das mittlere Alter betrug 67,9 Jahre.