Coronavirus: Die Dramen auf den Intensivstationen

Sogar bei Narkotisierten sei merkbar, wenn sie in belastende Situationen geraten. „Und dann“, so Karin Freudorfer, Intensivstationsleiterin im Wiener AKH, „müssen wir schnell reagieren und den Kranken Substanzen zuführen, die sie aus diesen negativen Zuständen befreien.“ Andernfalls würden nämlich ihre Heilungsprozesse beeinträchtigt. Und leider, es passiert, in kritischen Phasen, „vor allem, wenn wir Patienten langsam aufwachen lassen wollen - dass sie versuchen, Schläuche aus sich zu reißen. Denn sie befinden sich in einer Art Delir.“