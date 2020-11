Corona-Überlebenskampf tobt auf Intensivstation

Abschied bald nur mehr am Telefon?

Am schlimmsten ist es, wenn Besucher die Schutzausrüstung anlegen und durch die Sicherheitsschleuse in den Corona-Trakt müssen. Das passiert nur, wenn es zur Verabschiedung kommt, wenn es wieder einer nicht geschafft hat. Noch ist das persönlich möglich, mit Berührungen, wenn auch durch Latexschichten. Steigt die Patientenanzahl, droht die Sterbebegleitung per Smartphone. Dem geliebten Menschen auf Wiedersehen sagen. Und auflegen.