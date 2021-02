Austrias Kantersieg: Aus „Kindern“ wurden Männer

Christoph Schösswendter, der sich vor der Pause an der Hand verletzte, dann auf der Linie rettete, das 3:1 erzielte, also einer der Väter des Sieges war, atmete auf: „Wir haben nach der Pause ein anderes Gesicht gezeigt, jene Reaktion gezeigt, die absolut notwendig war. Mit Kinderfußball kommst du nicht weiter, brauchen wir nicht an die Top 6 denken.“