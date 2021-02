LIVE ab 17 Uhr: Austria Wien gegen SCR Altach

Die Altacher brachen am Freitag mit dem Bus nach Wien auf. Das zuletzt in Unterzahl gegen Rapid ermauerte 0:0 soll Auftrieb geben. „Wenn du weißt, dass du hinten zu Null spielen kannst, steigert das auch wieder das Vertrauen in das eigene Offensivspiel. Daher erwarte ich mir diesbezüglich einen Fortschritt“, erklärte Trainer Alex Pastoor. Der Niederländer will in der Generali Arena mehr Kombinationen sehen. Die Austria, so Pastoor, sei im Normalfall „sehr defensiv eingestellt“.