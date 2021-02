Mama machte ÖSV-Hoffnung Marco Schwarz nervös

Es ist gar nicht so lange her, da wurde dem Kärntner nach zwei vergebenen Halbzeit-Führungen im Slalom Nervenschwäche nachgesagt - so schnell kann sich das Blatt wenden. Mit einem Schmunzeln erinnert er sich auch an seine Anfänge: „Bei einem meiner ersten Kinderrennen hat mich die Mama vom Pistenrand angefeuert. Dann bin ich zu ihr gefahren und stehen geblieben - weil ich dachte, sie braucht irgendetwas von mir, weil sie so laut schreit.“