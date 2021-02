Kinder fanden toten Python: Polizei ermittelt

Fund weckt Erinnerungen an das Vorjahr

„Hoffentlich hat nicht schon wieder jemand mehrere Schlangen entsorgt“, meint Happ. Der Fund weckt Erinnerungen an das Vorjahr. Damals hat es in Kärnten gleich mehrmals Riesenschlangen-Alarm gegeben. Eine Bauernfamilie hatte im Juli auf ihrer Mähwiese insgesamt fünf Königspythons gefunden, zwei Tiere waren bereits tot. Dieser Riesenschlangen-Alarm sorgte landesweit für Aufsehen. Die drei lebenden Königspythons fanden im Reptilienzoo Happ in Klagenfurt ein Zuhause. Im September wurde dann bei Mäharbeiten ein sechster Python getötet. Beamte der Polizeiinspektion Feistritz an der Drau konnten später einen 37-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach ausforschen. Als Motiv gab dieser an, er sei mit der Fütterung nicht mehr zurechtgekommen.