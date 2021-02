Gmundner wälzt trotz Krise Expansionspläne

Ab Montag Crowdfunding auf Conda

Obwohl die Fitnessbranche aktuell aufgrund der Maßnahmen der Regierung ohne Perspektive dasteht, wälzt der Gmundner nun Expansionspläne. Er will den M.A.N.D.U.-Standort in seiner Heimatstadt übernehmen, startet dazu am Montag eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Conda.