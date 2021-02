ÖGB: „Aus Gesundheitskrise keine Sozialkrise!“

Erneut steht Tirol in den Schlagzeilen: Letztes Jahr war es Ischgl, dann kam vor kurzem die Virusmutation und jetzt steht die Einreisesperre nach Deutschland im Mittelpunkt der Berichterstattung. Wie geht es denn jetzt weiter für die Menschen in Tirol? Und welche Lösung gibt es für die vielen Pendler*innen? Moderatorin Raphaela Scharf schaut sich bei „Nachgefragt“ die aktuelle Situation mit dem Vorsitzenden der ÖGB Tirol, Philip Wohlgemuth, genauer an. Zu sehen jetzt im Video oben.