Nach Chaos-Rennen: Morddrohungen gegen Waldner

Der Renndirektor des Ski-Weltverbandes FIS, Markus Waldner, hat nach den umstrittenen WM-Parallelrennen am Dienstag Mails mit Morddrohungen erhalten. Das teilten die Veranstalter der alpinen Titelkämpfe in Cortina d‘Ampezzo am Donnerstag mit und sicherten Waldner geschlossen „ihre Unterstützung und Solidarität“ zu.