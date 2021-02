Wien: Aus für Leiharbeiter als Corona-Tester

Leiharbeiter machen keine Nasen-Rachen-Abstriche

Was dürfen die Tagelöhner? Daten aufnehmen, Material schlichten, Flüssigkeiten auf die Testkits träufeln und befunden, das alles ja. Allerdings nicht (!) in Nase oder Rachen herumstochern und Abstriche machen. Das darf überall nur das medizinische Personal (Ärzte/Sanitäter). Der Samariterbund widerspricht damit seinen eigenen Angaben vom Vortag und entschuldigt sich dafür: „Aufgrund eines Missverständnisses mit der Teamleitung in Schönbrunn ist diese Fehlinformation mit den Abstreichern entstanden“, erklärt Kurzweil. Übrigens: Am Samstag geht die nächste Teststraße in Betrieb. Im Simmeringer Schloss Neugebäude. Infotelefon: 1450.