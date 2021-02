Covid-Tester sind oft selbst nicht getestet

„Wir haben zu wenig eigenes Personal“

Der Samariterbund bestätigt: „Wir haben zu wenig eigenes Personal, daher sind in Schönbrunn und in der Stadthalle Leiharbeiter für uns tätig.“ Rund ein Drittel der Belegschaft. Einmal wöchentlich würden die Mitarbeiter selbst getestet, auf Wunsch öfters. Aber alles freiwillig! „Zwingen können wir keinen.“ Wer anderen ein Staberl in Nase oder Rachen einführt, sollte Vorkenntnisse haben. „Viele waren im Zivildienst Sanitäter. Wir sind mit dem Leihpersonal sehr zufrieden“, so der Samariterbund.