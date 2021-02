Dellach: Dachstuhl ging plötzlich in Flammen auf

Knapp 60 Feuerwehrleute standen Donnerstagvormittag in Dellach im Drautal im Einsatz. Ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses ging dort in Flammen auf. Laut ersten Informationen dürfte der Brand durch die auf dem Dach montierte Fotovoltaik-Anlage ausgelöst worden sein. Zwei Personen konnten sich am Morgen aus dem verrauchten Haus retten. Die Brandermittlungen laufen.