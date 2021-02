Blauer Aschermittwoch: Polit-Plausch statt Poltern

Ganz anders als sonst beging die FPÖ ihren Aschermittwoch:Coronabedingt verlagerte sich die Veranstaltung nämlich ins Netz (siehe auch Video unten). Statt pointierter Reden, in denen gegen alles und jeden gepoltert wird, versuchten es Parteichef Norbert Hofer und Oberösterreichs Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner mit einem Plausch in der Jahn-Turnhalle in Ried - ganz ohne Publikum.