Gwyneth Paltrow: Langer Leidensweg nach Corona

Und ihr Gesundungs-Programm zeigt Erfolg - denn mittlerweile gehe es ihr besser, beteuerte die Schauspielerin. „Alles, was ich tue, fühlt sich gut an, wie ein Geschenk an meinem Körper. Ich habe Energie, trainiere morgens und mache, so oft ich kann, eine Infrarotsauna, alles im Dienste der Heilung.“