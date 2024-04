„Benachteiligt“: Weinstein-Urteil aufgehoben

Unfassbare Wende im MeToo-Prozess: New Yorks höchstes Gericht hat am Donnerstag Harvey Weinsteins Vergewaltigungsverurteilung aus dem Jahr 2020 aufgehoben und festgestellt, dass der Richter im bahnbrechenden MeToo-Prozess den Ex-Filmmogul mit unzulässigen Urteilen benachteiligt hat. Der Produzent bleibt jedoch in Haft.