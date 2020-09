Covid-Schock: „The Rocks“ emotionale Botschaft

Er habe schon viele Herausforderungen in seinem Leben durchstehen müssen, so Dwayne Johnson in seiner elf Minuten langen Video-Botschaft. „Aber positiv auf Covid-19 getestet zu werden, ist etwas ganz anderes als etwa schwere Verletzungen zu überstehen oder auf die Straße gesetzt zu werden oder sogar pleite zu sein - was mir einige Male in meinem Leben passiert ist.“ Seine oberste Priorität sei es immer gewesen, „meine Familie zu beschützen. Und meine Kinder zu beschützen, sie sind mein Ein und Alles.“