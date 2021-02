WHO: Neue Corona-Fälle um 16% zurückgegangen

In Afrika und in den Westpazifik-Staaten gingen die Fallzahlen in der vergangenen Woche um 20 Prozent zurück, in Europa um 18 Prozent, in Nord- und Südamerika um 16 und in Südostasien um 13 Prozent, nur im östlichen Mittelmeerraum gab es einen Anstieg um sieben Prozent, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstagabend auf Basis von Zahlen vom Sonntag bekannt gab.