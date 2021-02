Impfung löste bei Sanitätern Folgewirkungen aus

Einen Aufruf startete nach der Impfaktion unter 3600 Mitarbeitern das Rote Kreuz in Oberösterreich: Wegen Impfbeschwerden – Müdigkeit, Kopfschmerzen, Fieber – fielen mehr Sanitäter aus, als man gedacht hatte. „Wir hatten etwa mit zehn Prozent gerechnet, es waren deutlich mehr“, bestätigt RK-Sprecher Christian Hartl das kurzfristige Personalproblem, das vor allem im Fahrdienst auftrat, wo landesweit rund 120 Rettungsautos in 87 Dienststellen betrieben werden. „Wir konnten die kurzfristigen Personalausfälle durch Umstellung der Dienstpläne kompensieren. Und, was am wichtigsten ist: Die Notfall-Rettung war zu keinem Zeitpunkt unterbesetzt.“