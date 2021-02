Im Jahr 2021 rund 17.000 neue Wohnungen in Wien

In Wien werden heuer rund 17.000 neue Wohnungen fertig, fast so viele wie die 19.000 im abgelaufenen Jahr, nimmt der Berater EHL an. Wohnungsexpertin Sandra Bauernfeind sagte, es seien geschätzte 10.000 Wohnungen dem Markt entzogen worden. Doch nun sei der Airbnb-Sektor, der immer eine gewisse Grauzone gewesen sei, „zusammengebrochen“ - und diese Wohnungen kämen immer mehr auf den Markt. Diese Corona-bedingt leerstehenden Wohnungen würden das Angebot für eine Langzeitvermietung ergänzen. Eventuell würden auch Hotels als Wohnungen auf dem Markt kommen, so Buwog-Chef Daniel Riedl.