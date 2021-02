Wohnungen mit Freifläche immer stärker nachgefragt

Die Corona-bedingten Einschränkungen haben bei vielen Menschen in Wien den Wunsch nach Balkon, Terrasse oder Garten deutlich verstärkt. Im Durchschnitt haben rund 20 Prozent aller Eigentumswoh­nungen in Wien eine Freifläche mit mehr als fünf Quadratmeter - allerdings mit großen Unterschie­den in den Bezirken. Bei über 90 Prozent der Neubauwohnungen ist eine Freifläche eingeplant, ebenfalls an Wert gewonnen haben Grünflächen und Cooling-Zonen in Wohnnähe.