Zoff in Innsbrucker SPÖ: Klubchef vor Rauswurf?

Windelweiche Politik

Buchacher wäre, wie berichtet, für einen Austritt der SPÖ aus der Koalition gewesen, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Stattdessen fand der Parteivorstand eine windelweiche Formulierung – man trete zwar nicht aus, fühle sich an das Regierungsübereinkommen nicht mehr gebunden. Aber an die gut dotierten Posten klammern, das geht schon noch. Und die Hände hochhalten, wenn BM Georg Willi mit den Fingern schnippt und den Ersten Vizebürgermeister Markus Lassenberger abwählen lassen will, nur weil er ein ach so böser Blauer ist.