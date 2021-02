Notlandung am Feld nach technischem Defekt in Wels

Um 16.37 Uhr wurde die Polizei in die Oberfeldstraße in Wels beordert, da auf dem Acker ein einmotoriges Kleinflugzeug notgelandet sei. Die Helfer trafen den 44-jährigen Piloten aus Asten und seinen 33-jährigen Passagier aus Schärding neben dem Kleinflugzeug unverletzt an. Die beiden Passagiere verweigerten eine ärztliche Untersuchung und unterschrieben einen Reverse der Rettungskräfte.