FPÖ rechnet mit Blümel-Rücktritt noch diese Woche

Blümel sei in der Glücksspielbranche „live dabei“ gewesen, was auch die WKStA wisse, so Hafenecker. Dass nach wie vor nur SMS-Nachrichten und andere Chats von Neumann öffentlich würden, jedoch keine von Blümel oder gar Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), ist für die FPÖ unverständlich. Es sei „höchst an der Zeit“, dem Ibiza-U-Ausschuss etwa auch Kalendereinträge aus dem Kanzleramt zu übermitteln.