Matthias Mayer: Auch bei der 13 blieb‘s verflixt

Matthias Mayer: „Schon schade“

Sechster beim Super-G, out in der Abfahrt - auch bei seiner fünften WM hat „Mothl“ nicht sein Medaillen-Glück gefunden. „Schon schade. Ich hatte in beiden Speed-Disziplinen die Chance und habe mir auch das Podest vorgenommen. Aber Ich habe alles gegeben, wollte nicht sein.“