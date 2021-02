Rodeln: Thomas Kammerlander holt erstmals WM-Gold

Zum Abschluss der Naturbahn-Heim-WM in Umhausen hat sich Thomas Kammerlander Gold geholt. Am Tag nach seinem 31. Geburtstag schlug der vierfache Gesamtweltcupsieger mit Bestzeit in beiden Läufen vor den Südtirolern Alex Gruber und Patrick Pigneter erstmals bei Weltmeisterschaften im Einzel zu. Im Teambewerb holte er danach noch mit Tina Unterberger hinter Italien Silber.